STEPHANE – LA PARENTHESE Ballan Mire

STEPHANE Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Concert StéphanePopVendredi 12 décembre 20h30 1ère partieStéphane grandit à Genève au milieu de quatre frères et sœurs. La musique est comme une sœur additionnelle et tout le monde ou presque pratique un instrument. Pour Stéphane, ce sera la guitare, merci Jeff Buckley ! C’est après avoir entendu sa version de Hallelujah qu’elle se met à la six cordes… électrique. Au sortir de ses années de douce révolte juvénile, Stéphane, effrontée et rebelle, signe sa première chanson, Nouveau départ, suite à une brouille avec sa meilleure amie, c’est la révélation.Après un premier album et un an de tournée, Stéphane a repris son stylo pour écrire la suite de Madame, le succès de ce premier opus est indéniable. Il faut maintenant confirmer. En 2024, Stéphane sort Ma Chérie, un des grands tubes de l’été, qui marque le retour de l’artiste suisse. Single qui figure sur son dernier album La prison des amoureuses malheureuses.Stéphane : chant / Simon Strauss : guitare et direction musicale / Rémy Charlet : claviers / Octave Ducasse : batterie / Grégoire Huge : régie générale / Julien Parent : régie sonTout publicDurée : 1h30Placement deboutGarde d’enfants 3 ans

LA PARENTHESE 14 boulevard Léo Lagrange 37510 Ballan Mire 37