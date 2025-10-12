Stéphane Seban, Chloé Neves & Lou Baeza VIBRATION(S) Bischwiller

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-10-12 17:00:00

fin : 2025-10-12 18:15:00

2025-10-12

De Debussy à Manuel de Falla.

Le concert de Stéphane Seban, pianiste bischwillerois au toucher contrasté et raffiné, s’annonce comme un moment suspendu entre musique et mouvement. À ses côtés, les danseuses Chloé Neves et Lou Baeza enrichissent cette performance d’un langage corporel expressif la première puise dans le jazz et le contemporain, la seconde dans la tradition flamenca, pour offrir ensemble une réponse physique et poétique aux œuvres interprétées.

Pour cette soirée d’exception, les trois artistes nous invitent à un voyage sensible aux confins de l’Espagne et de l’impressionnisme français. La virtuosité rythmique et les couleurs flamboyantes d’Albéniz (Iberia) répondent aux accents dramatiques et populaires de Falla (L’Amour Sorcier, Le Tricorne, La Vie brève). En écho, les pages délicates de Debussy (Estampes) et Ravel (Menuet, Vocalise) apportent une touche de poésie et de raffinement. Un programme lumineux, entre exaltation des terres ibériques et délicates évocations françaises, porté par la rencontre du piano et de la danse.

Programme

I. ALBENIZ Extraits de la suite Ibéria

M. DE FALLA Extraits de El Amor Brujo , El Sombrero de Tres Picos , la Vida Breve

ENTRACTE

M. RAVEL Menuet, Vocalise

C. DEBUSSY Extraits des Estampes

Durée 1h15 avec entracte.

Dans le cadre de la 4ème édition du Festival de musique classique « VIBRATION(S) », en partenariat avec la Ville de Bischwiller.

Placement numéroté.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/stephane-seban-chloe-neves-lou-baeza/ .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

The concert by Stéphane Seban, a pianist from Bischwiller with a refined, contrasting touch, promises to be a suspended moment between music and movement. Alongside him, dancers Chloé Neves and Lou Baeza enrich this performance with expressive body language.

German :

Das Konzert von Stéphane Seban, einem Pianisten aus Bischwiller mit einem kontrastreichen und raffinierten Anschlag, kündigt sich als ein schwebender Moment zwischen Musik und Bewegung an. Die Tänzerinnen Chloé Neves und Lou Baeza an seiner Seite bereichern diese Performance mit einer ausdrucksstarken Körpersprache.

Italiano :

Il concerto di Stéphane Seban, pianista di Bischwiller dal tocco raffinato e contrastante, promette di essere un momento sospeso tra musica e movimento. Accanto a lui, le danzatrici Chloé Neves e Lou Baeza arricchiscono la performance con il loro linguaggio espressivo del corpo.

Espanol :

El concierto de Stéphane Seban, pianista de Bischwiller con un toque refinado y contrastado, promete ser un momento de suspensión entre música y movimiento. Junto a él, las bailarinas Chloé Neves y Lou Baeza enriquecen el espectáculo con su expresivo lenguaje corporal.

