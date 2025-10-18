Stéphanie Agrain dans » C’est vulvissime »- One-woman Show La Comédie du Finistère Brest

Stéphanie Agrain dans » C’est vulvissime »- One-woman Show

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-19 21:15:00

Après PAROLES DE CLITORIS, Stéphanie revient avec C’EST VULVISSIME, un spectacle autobiographique, intime et percutant, sélectionné deux fois aux Printemps du Rire de Toulouse.

Elle incarne l’ado et ses premières règles, la saison des premières fois, le gynéco (à mourir de rire), l’accouchement… et même la découverte de son clitoris au ski. Sans oublier la grande question existentielle quelle est la différence entre le périnée et les Pyrénées?

Bref, on rit du début à la fin.

Si vous avez aimé l’humoriste dans Paroles de Clitoris, découvrez son histoire entre rire, amour et vérité.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

