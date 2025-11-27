STEPHANIE AGRAIN DANS SOUS LA COUETTE – COMEDIE DE METZ Metz

STEPHANIE AGRAIN DANS SOUS LA COUETTE Début : 2026-03-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Un spectacle drôle, vif et terriblement humain, qui parle à toutes et tous. Après le succès de Paroles de Clitoris et de C’est Vulvissime votre sexothérapeute préférée revient avec une nouvelle bombe humoristique : Sous la Couette . Stéphanie Agrain nous entraîne dans un seule-en-scène drôle, décomplexé et totalement girly, façon Bridget Jones. Ça commence comme un conte de fées Disney… et ça dérape joyeusement Sous la Couette ! Avec son énergie communicative, son humour plein d’amour et sa touche de prévention qui fait mouche, Stéphanie ouvre la Saison 1 : les débuts – là où tout commence, là où l’on croit tout savoir… mais où rien ne se passera comme prévu !

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57