STEPHANIE AGRAIN DANS SOUS LA COUETTE – COMEDIE DE RENNES Rennes

LA COULEUR DES EMOTIONS Début : 2026-02-14 à 16:00. Tarif : – euros.

D’après le livre d’Anna Ilenas. Aujourd’hui, c’est le bazar ! Tout est sens dessus dessous. Couleurs et émotions sont éparpillées. Pour retrouver son équilibre, Elle va devoir ranger tout ça, sous l’oeil des petits monstres de couleur. Un spectacle mêlant clown et théâtre d’objets pour découvrir les émotions, destiné aux petits comme aux grands.

MAISON DES ARTS 1 RUE PORTALIS 83330 Le Beausset 83