STEPHANIE AGRAIN – STEPHANIE AGRAIN DANS PAROLE DE CLITORIS – LE BISTROT DE LA SCENE Dijon

STEPHANIE AGRAIN – STEPHANIE AGRAIN DANS PAROLE DE CLITORIS Début : 2026-02-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Et si les clitoris pouvaient parler, que nous diraient-ils ? Ce one-woman-show est un plaisir pour les yeux, les oreilles, les zygomatiques, un rebooster de libido, un titilleur de plaisir drôle et délicat. Mesdames et Messieurs, Paroles de Clitoris s’adressent à vous toutes et tous ! Venez découvrir en riant les onguents d’Hippocrate, les secrets clitoridiens des femmes du Monde depuis la nuit des temps. Ce one-woman-show teinté d’humour vous emmènera au fil des anecdotes à ces moments de solitudes, ces moments de joies, d’extases, de recherches intenses autour de l’incroyable clitoris. Bref, un show hyper-instructif et sans tabous qui délie les langues et suscite l’envie. Un délice de drôleries qui fait du bien. Venez vivre votre premier cours humoristique de ClitoLogique avec Stéphanie Agrain, sexothérapeute et humoriste.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE BISTROT DE LA SCENE 203 RUE D’AUXONNE 21000 Dijon 21