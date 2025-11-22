STEPHANIE AGRAIN – STEPHANIE AGRAIN DANS PAROLES DE CLITORI – THEATRE DE LA FOUCOTTE Nancy

STEPHANIE AGRAIN – STEPHANIE AGRAIN DANS PAROLES DE CLITORI Début : 2025-11-22 à 21:00. Tarif : – euros.

Et si les clitoris pouvaient parler, que nous diraient-ils ?Ce one woman show est un plaisir pour les yeux, les oreilles, les zygomatiques, un reboosteur de libido, un titilleur de plaisir drôle et délicat.Mesdames et Messieurs, Paroles de Clitoris s’adressent à vous toutes et tous !Venez découvrir en riant les onguents d’Hippocrate, les secrets clitoridiens des femmes du Monde depuis la nuit des temps. Ce one-woman-show teinté d’humour vous emmènera au fil des anecdotes à ces moments de solitudes, ces moments de joies, d’extases, de recherches intenses autour de l’incroyable clitoris.Bref un show hyper-instructif et sans tabous qui délie les langues et suscite l’envie. Un délice de drôleries qui fait du bien.Venez vivre votre premier cours humoristique de Clito Logique avec Stéphanie Agrain, Sexothérapeute et Humoriste.

THEATRE DE LA FOUCOTTE 3 RUE DE LA FOUCOTTE 54000 Nancy 54