Stéphanie Dupetit dans Râleuse mais pas que à L’improviste Brive-la-Gaillarde
samedi 21 novembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Stéphanie Dupetit dans Râleuse mais pas que à L’improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
« Râleuse mais pas que »
Un seule-en-scène drôle, sensible et profondément humain.
À travers un spectacle mêlant humour, autodérision et émotion, Stéphany pose un regard à la fois authentique et incisif sur la vie, les relations humaines, le cap de la quarantaine et la quête de soi.
Avec finesse et énergie, elle explore des thèmes intimes et universels : coming-out, retraite spirituelle, pressions sociales, acceptation de soi… autant de sujets traités avec justesse et sincérité. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
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English : Stéphanie Dupetit dans Râleuse mais pas que à L’improviste
L’événement Stéphanie Dupetit dans Râleuse mais pas que à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-11 par Brive Tourisme
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