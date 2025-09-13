Stéphanie Hochet rencontre Jeanne d’Arc La Maison Jeanne d’Arc Saint-Fargeau

La Maison Jeanne d’Arc 9 Rue de l’Église Saint-Fargeau Yonne

Rencontre avec la romancière Stéphanie Hochet à l’occasion de la sortie de son nouveau roman, Armures (éd. Rivages).

Ecrivaine aux multiples talents, romancière à l’imaginaire protéiforme, Stéphane Hochet revient avec un nouveau roman, Armures, consacré à la figure de Jeanne d’Arc. Entre conte moderne et auto fiction, l’autrice de Pacifique, de William et de L’Eloge du chat, revisite la légende de la vierge sainte et de l’héroïne nationale pour mieux fendre l’armure et brosser le double portrait d’une femme mythique et moderne, vulnérable et puissante, déterminée à mener son combat.

Exceptionnellement la rencontre aura lieu à La maison Jeanne d’Arc , 9 rue de l’église à Saint-Fargeau, grâce à la complicité de Noémi Brunet.

A l’issue de la rencontre, Stéphanie Hochet signera son dernier roman ainsi qu’une sélection de ses précédents ouvrages.

Discrète autant que talentueuse, Stéphanie Hochet a choisi de verser sa vie dans l’écriture et bâtit depuis vingt ans une œuvre importante qui lui a valu la reconnaissance des pairs. À une époque où on annonce régulièrement la mort du roman, elle est passée maître dans l’art du récit et de la narration, déployant un imaginaire foisonnant, parfois inquiétant, toujours insaisissable. Romancière exploratrice selon Le Monde, elle passe avec une étonnante facilité de Virgina Woolf au tatouage, de l’éloge du chat à celui du lapin, de l’auroch au kamikaze, avec une rare exigence et une flexibilité toute féline. .

La Maison Jeanne d’Arc 9 Rue de l’Église Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cbourand@maisondecolette.fr

