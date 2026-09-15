Stéphanie Huang et Arthur Hinnewinkel Place Nina Berberova Arles

Informations pratiques

Arles

Stéphanie Huang et Arthur Hinnewinkel

Dimanche 24 janvier 2027 Horaires de représentation de 11h à 12h30.

Petit-déjeuner offert à partir de 10h. Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

Ce concert associe la captivante violoncelliste Stéphanie Huang (lauréate du concours Reine Elisabeth) et la nouvelle étoile du piano Arthur Hinnewinkel dans la découverte d’un répertoire « américain ».

La Belle Saison, qui produit ce programme, associe la captivante violoncelliste Stéphanie Huang (lauréate du concours Reine Elisabeth et premier violoncelle solo de l’Orchestre de Paris) et la nouvelle étoile du piano, Arthur Hinnewinkel, dans la découverte d’un répertoire à l’image de leur caractère, de leur jeu et de leur présence scénique : les puissantes sonates américaines et anglo-saxonnes des XXᵉ et XXIᵉ siècles.

Stéphanie Huang et Arthur Hinnewinkel plongent ensemble pour la première fois dans les méandres d’un répertoire aux possibilités infinies, avec la conviction que ces œuvres portent en elles les questions de notre temps. Ils y explorent l’âme multiple du continent américain, à travers les voix de compositeurs qui ont osé en redessiner les contours.

Florence Price, première compositrice noire américaine reconnue, y dialogue avec George Crumb, visionnaire des sons étendus ; Samuel Barber, maître du lyrisme, croise le regard de Gershwin ou encore James MacMillan, héritier d’une tradition écossaise réinventée.

Entre mémoire et avant-garde, entre intimité et déflagration, ce concert est une invitation à écouter l’Amérique dans toute sa diversité et son ouverture au monde.



Stéphanie Huang, violoncelle

Arthur Hinnewinkel, piano



ÉPOPÉE AMÉRICAINE

Samuel Barber | Sonate pour violoncelle et piano op. 6

Amy Beach | 4 Sketches, Op. 15 n°3 – Dreaming

George Crumb | Sonate pour violoncelle seul

George Gershwin | Trois préludes pour violoncelle et piano

Lukas Foss | Capriccio pour violoncelle et piano

Aaron Copland | Lament & Poem pour violoncelle et piano

James MacMillan | Sonate pour violoncelle n°2



Ouverture des portes à 10h. Petit-déjeuner offert par l’association .

Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 56 78 mejan@actes-sud.fr

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English :

This concert brings together the captivating cellist Stéphanie Huang (winner of the Queen Elisabeth Competition) and rising piano star Arthur Hinnewinkel as they explore an “American” repertoire.

L’événement Stéphanie Huang et Arthur Hinnewinkel Arles a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme d’Arles