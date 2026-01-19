Stephanie Kayal & Abed Kobeissy, Galactic Crush II Into the Cold Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Stephanie Kayal & Abed Kobeissy, Galactic Crush II Into the Cold

Vendredi 6 février 2026 à partir de 19h30. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Ayant raté leur précédente mission, les deux antihéros de Galactic Crush 2: Into the Cold décident de s’enfuir dans un vaisseau intergalactique bricolé à la recherche de la vie dans une autre galaxie

Kayal et Kobeissy, posant un regard sévère sur leurs personnages fictifs, confrontent la dimension éthique de ce choix d’évasion au milieu d’un présent génocidaire. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@plateformeparallele.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Having failed their previous mission, the two anti-heroes of Galactic Crush 2: Into the Cold decide to escape in a cobbled-together intergalactic ship in search of life in another galaxy

L’événement Stephanie Kayal & Abed Kobeissy, Galactic Crush II Into the Cold Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille