STEPHANIE MACHART – Le Point Virgule Paris

STEPHANIE MACHART Début : 2026-01-08 à 19:00. Tarif : – euros.

Stéphanie Machart est dans un entre-deux et elle le reconnaît volontiers. La journée DRH, le soir humoriste, elle vit sa double vie à 300 à l’heure. Dans ces deux métiers, son fil conducteur est le même : travailler, donner de l’amour et faire rire. Ce spectacle c’est l’expression de cet entre-deux, son véhicule. Son carburant, ce sont les rires du public. Sa destination, c’est vous. Entre-deux c’est bientôt entre-nous.Le saviez-vous ? Stéphanie Machart est diplômée de la prestigieuse Ecole Nationale de l’Humour de Montréal. En 2023, elle participe à la soirée « Les pépites de la francophonie » du festival de Lillarious. Festival dans lequel elle revient cette année pour l’ouverture du gala de clôture du Nouveau siècle.

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75