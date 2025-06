Stephen King’s double feature / Soirée ambassadeurs – Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles 20 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Stephen King's double feature / Soirée ambassadeurs Vendredi 20 juin 2025 le vendredi de 19h à 23h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : Vendredi 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-20 23:30:00

2025-06-20

À l’occasion de la sortie de Life of Chuck, les ambassadeurs rendent hommage à Stephen King en proposant deux oeuvres cultes adaptées de l’écrivain. Venez profiter de la bourse aux affiches de 18h à 22h.

19h00 CHRISTINE de John Carpenter

21h Buffet + Bourse aux affiches

22h CARRIE AU BAL DU DIABLE de Brian De Palma



Formule à 16€ 2 Films + Buffet



Interdit -12ans . .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

To celebrate the release of Life of Chuck, the ambassadors are paying tribute to Stephen King by offering two cult works adapted from the writer’s novels. Come enjoy the poster fair from 6 p.m. to 10 p.m.

German :

Zur Feier des Kinostarts von „Life of Chuck“ würdigen die Botschafter Stephen King mit zwei Kultwerken, die auf seinen Romanen basieren. Besuchen Sie die Postermesse von 18 bis 22 Uhr.

Italiano :

Per celebrare l’uscita di « Life of Chuck », gli ambasciatori rendono omaggio a Stephen King offrendo due opere cult adattate dai romanzi dello scrittore. Venite a scoprire la fiera dei poster dalle 18:00 alle 22:00.

Espanol :

Coincidiendo con el estreno de Life of Chuck, los embajadores rinden homenaje a Stephen King con dos obras de culto adaptadas de sus obras. Ven y aprovecha el mercado de carteles de 18:00 a 22:00.

