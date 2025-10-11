Stephen McCraven Heritage en concert au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris

Stephen McCraven Heritage en concert au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris vendredi 10 octobre 2025.

Deux saxophones, des percussions puissantes et l’absence d’instruments harmoniques à cordes donnent au son du groupe une énergie singulière.

Au côté de McCraven, Sulaiman Hakim (saxophone alto) a commencé sa carrière au sein du quintet de Max Roach et a collaboré avec des artistes tels que le bluesman Luther Allison. Ricky Ford (saxophone ténor), diplômé du New England Conservatory, a joué dans le Duke Ellington Orchestra sous la direction de Mercer Ellington, puis avec Charles Mingus, notamment sur l’album Cumbia & Jazz Fusion. Lamine Sow (djembé et percussions), d’origine sénégalaise et guinéenne, a débuté dans le Ballet Bougarabou, et a tourné à l’international avec les formations Empire Mandingue et Black Studies. Enfin, Florent Allirot (contrebasse), de formation classique et jazz, est actif sur les scènes jazz, folk et contemporaine, notamment au sein du Son Moeun Project, et dans des collaborations avec Ercüment Orkut ou le Léa Layne Trio.

Sulaiman Hakim : saxophone alto

Ricky Ford : saxophone ténor

Lamine Sow : djembe, percussions

Florent Allirot : contrebasse

Stephen McCraven : batterie

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions originales, nouvel album — Stephen McCraven Heritage est un groupe composé de cinq musiciens expérimentés, porteurs d’un héritage jazz profond. Mené par le batteur américain Stephen McCraven – collaborateur de Archie Shepp, Sam Rivers et Marion Brown – le groupe développe une musique rythmée et organique, nourrie par les influences africaines, le jazz spirituel et l’avant-garde.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 10 octobre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 25 à 30 euros

Tarif sur place : 28 à 33 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/