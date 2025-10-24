STÉPHIE SWING CHANTE PIAF Sète

STÉPHIE SWING CHANTE PIAF

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-24

Une voix, deux musiciens (Jean-Sébastien Bressy au piano et Jo Labita à l’accordéon), et toute l’âme de Piaf revisitée avec intensité, humour et tendresse sans son spectacle « Stéphie Paname ».De « La vie en rose » à des perles méconnues, Stéphie Swing nous fait redécouvrir la Môme, entre confidences et frissons.Un hommage vibrant, sincère et bouleversant. .

2 rue de Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 08 48 91 39 clubgbrassens@gmail.com

English :

One voice, two musicians (Jean-Sébastien Bressy on piano and Jo Labita on accordion), and all the soul of Piaf revisited with intensity, humour and tenderness in her show « Stéphie Paname ».

German :

Eine Stimme, zwei Musiker (Jean-Sébastien Bressy am Klavier und Jo Labita am Akkordeon) und die ganze Seele der Piaf, die in ihrer Show « Stéphie Paname » mit Intensität, Humor und Zärtlichkeit wiederbelebt wird.

Italiano :

Una voce, due musicisti (Jean-Sébastien Bressy al pianoforte e Jo Labita alla fisarmonica), e tutta l’anima della Piaf rivisitata con intensità, umorismo e tenerezza nel suo spettacolo « Stéphie Paname ».

Espanol :

Una voz, dos músicos (Jean-Sébastien Bressy al piano y Jo Labita al acordeón), y toda el alma de Piaf revisitada con intensidad, humor y ternura en su espectáculo « Stéphie Paname ».

