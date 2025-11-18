STEREØ KOMPÁS PLACE JEAN CLAUDE BOULARD Coulaines
STEREØ KOMPÁS PLACE JEAN CLAUDE BOULARD Coulaines mardi 18 novembre 2025.
PLACE JEAN CLAUDE BOULARD Espace culturel Henri Salvador Coulaines Sarthe
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Début : 2025-11-18 18:00:00
fin : 2025-11-18
2025-11-18
Tissage musical et dansé au rythme des souvenirs Compagnie Le Bleu du Feu (81) En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France
Jeune Public
Tissage musical et dansé au rythme des souvenirs
Compagnie Le Bleu du Feu (81)
En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France
Danse flamenca, rap et chant lyrique
A partir de 6 ans
Durée 45 min
SEANCE FAMILLE
Mardi 18 novembre 2025 à 18h, à l’Espace culturel Henri Salvador, à Coulaines.
Elle est danseuse de flamenco.
Il est rappeur, beatboxer et chanteur lyrique.
Ensemble sur le plateau, chacun dans son espace, chacun à sa manière, ils ont toutes les audaces pour raconter leurs souvenirs d’enfance déterminants comme lorsque les parents disaient la scène, c’est non ! et mêler leur art avec inspiration, créant à eux deux un univers à la fois chargé de traditions et hyper-contemporain.
Au cœur de ce témoignage authentique se rencontrent, se répondent et s’entrechoquent la poésie du rap, l’intensité de la danse flamenca, la pureté des rythmes du hip hop ou du rock et la puissance du chant classique, mais aussi la création musicale en direct avec loopstation… et deux baguettes !
Le travail polyrythmique des deux acolytes saccade le récit, entremêlant leurs percussions respectives, frappes des talons au sol ou beats électroniques. S’invite alors l’improvisation dans l’ADN de ce spectacle généreux et habité, toujours en mouvement tant au niveau sonore que visuel et dégageant une vibrante énergie communicative. 100% vivant ! .
English :
Musical weaving and dancing to the rhythm of memories Compagnie Le Bleu du Feu (81) In partnership with Jeunesses Musicales de France
German :
Musikalisches und tänzerisches Weben im Rhythmus der Erinnerungen Compagnie Le Bleu du Feu (81) In Partnerschaft mit den Jeunesses Musicales de France
Italiano :
Intrecci musicali e danze a ritmo di ricordi Compagnie Le Bleu du Feu (81) In collaborazione con Jeunesses Musicales de France
Espanol :
Tejidos musicales y danzas al ritmo de los recuerdos Compagnie Le Bleu du Feu (81) En colaboración con Jeunesses Musicales de France
