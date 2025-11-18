STEREØ KOMPÁS PLACE JEAN CLAUDE BOULARD Coulaines

Tissage musical et dansé au rythme des souvenirs Compagnie Le Bleu du Feu (81) En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France

Jeune Public

Tissage musical et dansé au rythme des souvenirs

Compagnie Le Bleu du Feu (81)

En partenariat avec les Jeunesses Musicales de France

Danse flamenca, rap et chant lyrique

A partir de 6 ans

Durée 45 min

SEANCE FAMILLE

Mardi 18 novembre 2025 à 18h, à l’Espace culturel Henri Salvador, à Coulaines.

Elle est danseuse de flamenco.

Il est rappeur, beatboxer et chanteur lyrique.

Ensemble sur le plateau, chacun dans son espace, chacun à sa manière, ils ont toutes les audaces pour raconter leurs souvenirs d’enfance déterminants comme lorsque les parents disaient la scène, c’est non ! et mêler leur art avec inspiration, créant à eux deux un univers à la fois chargé de traditions et hyper-contemporain.

Au cœur de ce témoignage authentique se rencontrent, se répondent et s’entrechoquent la poésie du rap, l’intensité de la danse flamenca, la pureté des rythmes du hip hop ou du rock et la puissance du chant classique, mais aussi la création musicale en direct avec loopstation… et deux baguettes !

Le travail polyrythmique des deux acolytes saccade le récit, entremêlant leurs percussions respectives, frappes des talons au sol ou beats électroniques. S’invite alors l’improvisation dans l’ADN de ce spectacle généreux et habité, toujours en mouvement tant au niveau sonore que visuel et dégageant une vibrante énergie communicative. 100% vivant ! .

