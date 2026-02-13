Stereolab en concert, L’Aéronef, Lille

Stereolab en concert Vendredi 20 mars, 20h00 L’Aéronef Nord

27 € / 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T20:00:00+01:00 – 2026-03-20T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T20:00:00+01:00 – 2026-03-20T23:00:00+01:00

Avec ses rythmes hypnotiques et ses chants envoûtants, Stereolab a fait partie des groupes les plus influents et les plus originaux des années 90. Mené par le britannique Tim Gane et la française Laetitia Sadier, le groupe a toujours fait preuve de beaucoup de poésie et d’inventivité, mettant en avant des formes de musique qui étaient en marge du rock.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Entre nappes de synthé et guitares fougueuses, entre transe krautrock et expérimentations pop : Stereolab !

DR