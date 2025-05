Stereolab – STEREOLUX Nantes, 3 juin 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-03 20:00 – 23:00

Gratuit : non

Stereolab est sans doute l’un des groupes les plus influents des 90’s, un monument underground qui sut marier conscience écologique, inspiration situationniste et anticapitalisme sous les atours d’une pop faite d’ombre et de lumière, dansante et troublante.

STEREOLUX Nantes 44200

http://stereolux.org/stereolab-03062025-1800