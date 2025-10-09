Stereotrip Beyrouth I Zeid Hamdan + SANAM + Postcards STEREOLUX Nantes

Ville ravagée depuis 1975 (guerre civile) et par l’accumulation d’épreuves successives (jusqu’à aujourd’hui), Beyrouth est toujours vivante et tournée vers le monde. Particulièrement dans le domaine musical, où la scène foisonne et s’active avec un optimiste qui force le respect. Petit tour d’horizon avec le rock-post-folk oriental et poétique de Sanam, le nouveau projet de Zeid Hamdan, pionnier de la fusion electro-mélodies arabes et le shoegaze/dream pop influencé par un Beyrouth apocalyptique de Postcards.

