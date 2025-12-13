Stereotrip I Tallinn : Duo Ruut + Puuluup + Kitty Florentine STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 20:30 – 23:30

Gratuit : non Prévente : 12.8€ | Carte Stereolux – Invitation : 0€ | Abonné·e partenaire : 8€

Ce nouveau Stereotrip nous emmène à l’Est, direction Tallinn en Estonie. Ce petit pays longtemps sous la coupe de l’ex URSS a mis du temps à s’émanciper. Mais depuis une vingtaine d’années, de nombreux projets très éclectiques existent avec un respect tout particulier pour leurs traditions. Petit tour d’horizon avec le duo féminin Duo Ruut et leur folk original, le duo masculin Puuluup et leur trad-electro-rap et la performance electro immersive de Kitty Florentine.

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/stereotrip-i-tallinn-duo-ruut-puuluup-kitty-florentine-25032026-1930