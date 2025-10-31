STESF Découverte de l’Écho Système espace de travail et de savoir faire partagés l’Écho Système Lamballe-Armor

STESF Découverte de l’Écho Système espace de travail et de savoir faire partagés

l'Écho Système 2 Rue Jean Jaurès Lamballe-Armor Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-31 11:00:00

fin : 2025-10-31 12:30:00

2025-10-31

L’Écho système est un espace de travail et de savoir-faire partagés à Lamballe-Armor. Il offre un écosystème entrepreneurial qui répond aux nouvelles façons de travailler. C’est un lieu de coopération de synergie et de transition qui soutient l’initiative locale pour le développement du territoire de Lamballe Terre & Mer. Lieu ressource qui propose des espaces de travail partagés ( Bureaux, salles de réunion, open space). On y trouve un esprit d’entreprendre organisé et animé (Formation, atelier, conférences). Lieu adapté à tous (indépendants, PME, associations, salariés, …) et modulable. Il a été pensé pour travailler seul ou en groupe.

Dans le cadre des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire

Visite apprenante vous permettra de découvrir le montage du projet, la gouvernance collective, le lieu et les différents espaces qui le compose et comment il fonctionne au quotidien. Un café d’accueil vous sera servi.

Dates Le lundi 20 octobre, le mercredi 22 octobre, le jeudi 23 octobre à 10h30

Le mardi 21 octobre à 14h et le vendredi 31 octobre à 11h.

Nombre de personnes participantes 12 personnes maximum par visite.

Il faut un minimum de 2 personnes inscrites pour que la visite puisse avoir lieu.

La visite est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Réservation uniquement en ligne ou aux Bureaux d’Informations Touristiques d’Erquy, Lamballe-Armor, Jugon-Les-Lacs et Moncontour. .

l’Écho Système 2 Rue Jean Jaurès Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

