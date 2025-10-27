STESF Découverte de l’innovation « La Bulle » Cooperl Lamballe Rue de la Jeannaie Lamballe-Armor

Cooperl La Bulle Lamballe-Armor Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-27 14:00:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

2025-10-27

Cooperl Environnement, une des branches de la Cooperl, a pour mission depuis plus de trente ans de capter, traiter et valoriser tous les coproduits de notre filière. Elle a mis en place, au service de cette mission, un modèle d’écologie circulaire unique au monde, présentée dans La Bulle, espace immersif au cœur de ses outils environnementaux.

Grâce à un espace immersif développé avec des entreprises locales appelé La Bulle, vous serez plongés au cœur de notre modèle.

Une découverte pendant 1h30 du modèle unique mis en place par Cooperl ici, à Lamballe.

Saviez-vous que Cooperl recycle l’équivalent de plusieurs dizaines de piscines olympiques d’eau propre par an ? Que l’unité de méthanisation de Lamballe est la plus grande d’Europe sans épandage direct ? ou encore que son système de production d’eau chaude permet des économies d’énergie considérables ? C’est ce que nous aborderons avec vous, ensemble, au cours de cet échange.

Dans le cadre des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire

En 1h30 entrez au cœur de la technologie environnementale développée par Cooper, un modèle d’écologie circulaire unique et qui se développe depuis plus de trente ans. Vous découvrirez comment, à partir de ressources disponibles et durables, il est possible de produire de l’énergie, de l’eau propre, ou encore du biocarburant.

Nombre de participants 30 personnes maximum.

La visite nécessite un minimum de 10 personnes pour avoir lieu réservée aux plus de 16 ans.

Chaque participant doit nous fournir son Nom, Prénom et Date de naissance.

Merci de votre compréhension.

Réservation uniquement en ligne ou aux Bureaux d'Informations Touristiques de l'Office de Tourisme Cap d'Erquy Val-André Erquy, Lamballe-Armor, Jugon-Les-Lacs et Moncontour.

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d'Armor Bretagne

