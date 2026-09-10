STESF : Visite d’atelier haute couture Rue du Vieux Presbytère Éréac

Informations pratiques

Éréac

STESF : Visite d’atelier haute couture

Rue du Vieux Presbytère Chris Henriques Création Éréac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 09:30:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

Atelier de création haute couture, installé dans les locaux du Vieux Presbytère d’Eréac. Créé en 2021, l’atelier propose des tenues d’exception créées aux mesures des clientes.

Reconnu pour son savoir faire, l’atelier est labellisé « Ateliers d’Art de France » et « Maître Artisan d’Art ».

Il est adhérent à la Fédération Française de la Couture sur Mesure – Paris.

Les visiteurs pourront découvrir le métiers de tailleur dame haute couture, à travers croquis, patrons sur toile, modèles exposés. Ils pourront également découvrir les différents outils propres au métier.

Dates de visite: lundi 26 octobre au jeudi 29 octobre à 9h30 et 14h, vendredi 30 et samedi 31 octobre à 9h30, 14h et 17h30.

Durée de visite : entre 35min et 1h.

Nombre de participants : 5 personnes maximum par visite.

Il faut un minimum de 2 participants, d’un âge minimum de 16 ans, pour que la visite ait lieu.

La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Réservation uniquement en ligne ou aux Bureaux d’Informations Touristiques d’Erquy, Lamballe-Armor, Jugon-Les-Lacs et Moncontour. .

Rue du Vieux Presbytère Chris Henriques Création Éréac 22250 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement STESF : Visite d’atelier haute couture Éréac a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor