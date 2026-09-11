STESF : Visite de Bee Flora Bee-Flora Saint-Alban
dimanche 25 octobre 2026 · Bee-Flora · Saint-Alban
Informations pratiques
Saint-Alban
STESF : Visite de Bee Flora
Bee-Flora 49 chemin Romain Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:30:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Bee’Flora est une entreprise apicole « producteur-récoltant » conciliant la production de miels dans une démarche de qualité puis environnementale.
En 2024, elle a obtenu la marque « Les Miels de Bretagne ». Cette qualification atteste l’origine des miels qui sont produits dans un cadre respectant un cahier des charges rigoureux.
L’entreprise a également pour vocation de partager son expérience auprès de son public par des formations d’initiation à l’apiculture sur des ruchers partagés et d’animer des visites guidées sur un parcours pédagogique développant la relation des pollinisateurs et des plantes.
Au cours de cette visite d’une heure, vous découvrirez à la miellerie le travail de l’apiculteur et des abeilles pour obtenir des miels de qualité.
– La présentation de l’entreprise,
– Le fonctionnement d’une colonie d’abeille,
– Les récoltes de miels et leurs compositions selon les saisonnalités,
– La qualification « Les Miels de Bretagne »,
– La dégustation des miels.
Nombre de participants : 12 personnes maximum. À partir de 5 ans.
Il faut un minimum de 5 personnes inscrites pour que la visite puisse avoir lieu.
Réservation en ligne ou au sein des bureaux d’informations touristiques de l’Office de Tourisme Cap d’Erquy – Val-André : Lamballe, Erquy, Jugon-Les-Lacs et Moncontour. .
Bee-Flora 49 chemin Romain Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement STESF : Visite de Bee Flora Saint-Alban a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor
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