STESF Visite de la Brasserie De Launay Brasserie De Launay Lamballe-Armor

Brasserie De Launay 9 Rue des Prés Jouettes Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31 18:30:00

2025-10-31

Depuis 2005 la Brasserie de Launay est reconnue pour ses bières artisanales biologiques et se distingue par son engagement envers la qualité et la durabilité, utilisant de 60% à 100% d’ingrédients issus de matières premières locales et bio.

Accueil, retour sur l’historique de la brasserie, présentation des matières premières, passage en zone de production avec explication du processus de fabrications puis retour en boutique pour une dégustation de nos produits bios et locaux !

Nombre de participants 15 personnes maximum.

Cette visite est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Réservation uniquement en ligne ou aux Bureaux d’Informations Touristiques d’Erquy, Lamballe-Armor, Moncontour et Jugon-Les-Lacs. .

Brasserie De Launay 9 Rue des Prés Jouettes Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

