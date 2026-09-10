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AGENDA · Plestan

STESF : Visite de la cidrerie Kerloïck – Le parcours de la pomme Plestan

lundi 19 octobre 2026 · Plestan

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Cidrerie Kerloïck
Ville
22640 Plestan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plestan

STESF : Visite de la cidrerie Kerloïck – Le parcours de la pomme

Cidrerie Kerloïck Plestan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 15:30:00
fin : 2026-10-19 17:00:00

Date(s) :
2026-10-19

À l’occasion des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire, la cidrerie Kerloïck vous propose une visite s’articulant autour du parcours de la pomme, du verger jusqu’à la bolée. Elle débute au cœur de notre verger conservatoire où les visiteurs découvrirons les différentes variétés de pommes et notre métier de producteur (plantation, taille, tonte, greffage…). La visite se poursuit à l’atelier de pressage (qui sera en marche lors des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire), puis visite de la cave et de la chaîne d’embouteillage.
Pour terminer nous proposons à nos visiteurs une dégustation de nos produits.

Visites à 15h30. Durée : 1h30

Gratuit pour les enfants jusqu’à 17 ans et demandeurs d’emplois.
Maximum 25 personnes par visite, à partir de 4.

Réservation uniquement en ligne ou aux bureaux d’informations touristiques de l’Office de Tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor : Lamballe, Erquy, Jugon-Les-Lacs et Moncontour.   .

Cidrerie Kerloïck Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement STESF : Visite de la cidrerie Kerloïck – Le parcours de la pomme Plestan a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor

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