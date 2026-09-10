Informations pratiques

Plestan

STESF : Visite de la cidrerie Kerloïck – Le parcours de la pomme

Cidrerie Kerloïck Plestan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 15:30:00

fin : 2026-10-23 17:00:00

Date(s) :

2026-10-23

À l’occasion des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire, la cidrerie Kerloïck vous propose une visite s’articulant autour du parcours de la pomme, du verger jusqu’à la bolée. Elle débute au cœur de notre verger conservatoire où les visiteurs découvrirons les différentes variétés de pommes et notre métier de producteur (plantation, taille, tonte, greffage…). La visite se poursuit à l’atelier de pressage (qui sera en marche lors des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire), puis visite de la cave et de la chaîne d’embouteillage.

Pour terminer nous proposons à nos visiteurs une dégustation de nos produits.

Visites à 15h30. Durée : 1h30

Gratuit pour les enfants jusqu’à 17 ans et demandeurs d’emplois.

Maximum 25 personnes par visite, à partir de 4.

Réservation uniquement en ligne ou aux bureaux d’informations touristiques de l’Office de Tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor : Lamballe, Erquy, Jugon-Les-Lacs et Moncontour. .

Cidrerie Kerloïck Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement STESF : Visite de la cidrerie Kerloïck – Le parcours de la pomme Plestan a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor