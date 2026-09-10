STESF : Visite de l’Atelier des Lames de K Les Lames de K Jugon-les-Lacs
samedi 24 octobre 2026 · Les Lames de K · Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle
Informations pratiques
Jugon-les-Lacs
STESF : Visite de l’Atelier des Lames de K
Les Lames de K 3 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 11:00:00
fin : 2026-10-24 11:45:00
Date(s) :
2026-10-24
Dans le cadre des Semaines du Tourisme Économique et des Savoir-Faire, les Lames de K vous propose une visite qui se fera autour du modèle signature de l’atelier : l’Achab, un couteau inspiré de la forme traditionnelle des couteaux de marin.
Plusieurs horaires proposés à 11h et 14h. Durée 45 min.
Gratuit pour les enfants jusqu’à 17 ans et demandeurs d’emplois.
Maximum 6 personnes par visite
Réservation uniquement en ligne ou aux bureaux d’informations touristiques de l’Office de Tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor : Lamballe, Erquy, Jugon-Les-Lacs et Moncontour. .
Les Lames de K 3 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs 22270 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement STESF : Visite de l’Atelier des Lames de K Jugon-les-Lacs a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Lamballe-Armor
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