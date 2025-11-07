STEVE N SEAGULLS – BOEUF SUR LE TOIT Lons Le Saunier

STEVE N SEAGULLS – BOEUF SUR LE TOIT Lons Le Saunier vendredi 7 novembre 2025.

STEVE N SEAGULLS Début : 2025-11-07 à 20:30. Tarif : – euros.

LEBRUITQUIPENSE PRÉSENTE EN ACCORD AVEC VERYSHOW PRODUCTIONS : STEVE N SEAGULLSVers 2010, en Finlande, une idée originale est née : mélanger bluegrass, folk finlandais et rock/metal. Résultat ? Steve’n’Seagulls, un groupe unique en son genre que vous ne saviez pas vouloir entendre… jusqu’à ce que ce soit trop tard !En 2014, une vidéo live de leur reprise de Thunderstruck d’AC/DC devient virale. Depuis, le groupe sillonne le monde, enchaînant tournées et albums.Leur premier album Farm Machine (2015) les emmène sur plus de 170 dates. Brothers in Farms (2016) atteint la première place du classement bluegrass Billboard – une première pour un groupe finlandais. Suivent Grainsville (2018) et Another Miracle (2020), mêlant reprises et compositions originales.Avec 4 albums, des centaines de concerts dans plus de 30 pays, près de 280 millions de vues sur YouTube, Steve’n’Seagulls enflamme aussi bien les clubs intimes que les plus grands festivals (Wacken, Nova Rock, etc.). Et leur aventure continue !

BOEUF SUR LE TOIT 135 PLACE DU MARECHAL JUIN 39000 Lons Le Saunier 39