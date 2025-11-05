Steve ‘N’ Seagulls Route De Fos RN 569 Istres

Mercredi 5 novembre 2025 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Vers 2010, en Finlande, une idée originale est née mélanger bluegrass, folk finlandais et rock/metal. Résultat ? Steve’n’Seagulls, un groupe unique en son genre que vous ne saviez pas vouloir entendre… jusqu’à ce que ce soit trop tard !

En 2014, leur reprise live de Thunderstruck d’AC/DC devient virale. Depuis, le groupe sillonne le monde avec ses tournées explosives et son énergie contagieuse.



Avec des centaines de concerts dans plus de 30 pays et près de 280 millions de vues sur YouTube, Steve’n’Seagulls enflamme aussi bien les clubs intimistes que les plus grands festivals (Wacken, Nova Rock, etc.). Et l’aventure continue ! .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 31 88

English :

Around 2010, in Finland, an original idea was born: to mix bluegrass, Finnish folk and rock/metal. The result? Steve?n?Seagulls, a unique band you never knew you wanted to hear? until it was too late!

German :

Um 2010 wurde in Finnland eine originelle Idee geboren: Bluegrass, finnischen Folk und Rock/Metal zu mischen. Was ist dabei herausgekommen? Steve?n?Seagulls, eine einzigartige Band, von der Sie nicht wussten, dass Sie sie hören wollten bis es zu spät war!

Italiano :

Intorno al 2010, in Finlandia, è nata un’idea originale: mescolare bluegrass, folk finlandese e rock/metal. Il risultato? Gli Steve’n’Seagulls, una band unica che non sapevate di voler ascoltare, finché non è stato troppo tardi!

Espanol :

Alrededor de 2010, en Finlandia, nació una idea original: mezclar bluegrass, folk finlandés y rock/metal. ¿El resultado? Steve?n?Seagulls, una banda única que nunca supiste que querías escuchar… ¡hasta que fue demasiado tarde!

