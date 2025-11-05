STEVE N SEAGULLS – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

mercredi 5 novembre 2025.

Tarif : – euros.

Vers 2010, en Finlande, une idée originale est née : mélanger bluegrass, folk finlandais et rock/metal. Résultat ? Steve’n’Seagulls, un groupe unique en son genre que vous ne saviez pas vouloir entendre… jusqu’à ce que ce soit trop tard !En 2014, leur reprise live de Thunderstruck d’AC/DC devient virale. Depuis, le groupe sillonne le monde avec ses tournées explosives et son énergie contagieuse.Avec des centaines de concerts dans plus de 30 pays et près de 280 millions de vues sur YouTube, Steve’n’Seagulls enflamme aussi bien les clubs intimistes que les plus grands festivals (Wacken, Nova Rock, etc.). Et l’aventure continue !

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13