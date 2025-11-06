Steve ‘N’ Seagulls + Mathis & Benoit Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu

Steve ‘N’ Seagulls + Mathis & Benoit Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu jeudi 6 novembre 2025.

Steve ‘N’ Seagulls + Mathis & Benoit

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06 00:00:00

Date(s) :

2025-11-06

Les reprises déjantées de Steve’n’Seagulls font un carton sur la toile comme sur scène… Un spectacle total, fun et ébouriffant !

.

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 communication@lesabattoirs.fr

English :

Steve?n?Seagulls’ crazy covers are a hit on the web and on stage… A total show, fun and wild!

German :

Die verrückten Coverversionen von Steve?n?Seagulls sind ein Hit im Netz und auf der Bühne… Eine totale, lustige und atemberaubende Show!

Italiano :

Le folli cover di Steve’n’Seagulls sono un successo sul web e sul palco… È uno spettacolo all’insegna del divertimento e dell’eccitazione!

Espanol :

Las locas versiones de Steve?n?Seagulls triunfan en la web y en el escenario… ¡Es un espectáculo en el que todo es diversión y emoción!

L’événement Steve ‘N’ Seagulls + Mathis & Benoit Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère