STEVE REICH THEATRE DE L’ARCHIPEL THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Grenat Perpignan vendredi 14 novembre 2025.
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Grenat Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 27
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Théâtre de l’Archipel Le collectif français Links poursuit son exploration de l’univers du compositeur Steve Reich, figure de proue de la musique minimaliste américaine, avec trois pièces pour marimbas, orgues numériques et voix un concert évènement aussi original que percutant.
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Grenat Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
Théâtre de l’Archipel French collective Links continues its exploration of the universe of composer Steve Reich, a leading figure in American minimalist music, with three pieces for marimbas, digital organs and voice: a concert event as original as it is powerful.
Théâtre de l’Archipel Das französische Kollektiv Links setzt seine Erforschung des Universums des Komponisten Steve Reich, einer Galionsfigur der amerikanischen minimalistischen Musik, mit drei Stücken für Marimbas, digitale Orgeln und Stimmen fort: ein ebenso originelles wie eindringliches Konzertereignis.
Théâtre de l’Archipel Il collettivo francese Links continua la sua esplorazione del mondo del compositore Steve Reich, figura di spicco della musica minimalista americana, con tre pezzi per marimba, organi digitali e voce: un concerto evento tanto originale quanto potente.
Théâtre de l’Archipel El colectivo francés Links prosigue su exploración del universo del compositor Steve Reich, figura destacada de la música minimalista estadounidense, con tres piezas para marimbas, órganos digitales y voz: un concierto tan original como impactante.
