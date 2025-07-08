Steve Waring Abbeville

Steve Waring

6 avenue du port Abbeville Somme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 19:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Tour de chant où le texte n’est pas le seul canevas pour faire de la musique vocale, par le plus français des chanteurs américains et le plus américain des chanteurs français pour les enfants. Un spectacle en forme de voyage autour d’un répertoire sans cesse renouvelé de chansons récentes ou de classiques toujours réclamés. Steve Waring est à sa façon et à lui tout seul un vrai théâtre musical où toutes les générations et toutes les audaces peuvent se retrouver pour célébrer le sens de la vie faite de jeu et de réalité.

6 avenue du port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

A singing tour where text is not the only canvas for vocal music, by the most French of American singers and the most American of French singers for children. A show in the form of a journey around a constantly renewed repertoire of recent songs or classics that are always in demand. In his own way, Steve Waring is a true musical theater where all generations and all daring can come together to celebrate the meaning of life, made up of play and reality.

German :

Eine Gesangstour, bei der der Text nicht die einzige Leinwand ist, um Vokalmusik zu machen, von dem französischsten aller amerikanischen Sänger und dem amerikanischsten aller französischen Sänger für Kinder. Eine Show in Form einer Reise rund um ein ständig erneuertes Repertoire an neuen Liedern oder immer wieder geforderten Klassikern . Steve Waring ist auf seine Weise und ganz allein ein wahres Musiktheater, in dem alle Generationen und alle Wagnisse zusammenkommen können, um den Sinn des Lebens zu feiern, der aus Spiel und Wirklichkeit besteht.

Italiano :

Una tournée canora in cui il testo non è l’unica tela per la musica vocale, ad opera dei più francesi dei cantanti americani e dei più americani dei cantanti francesi per bambini. Uno spettacolo sotto forma di viaggio attraverso un repertorio sempre diverso di canzoni recenti e di classici sempre richiesti. A suo modo, Steve Waring è un vero e proprio teatro musicale dove tutte le generazioni e tutti i tipi di audacia possono riunirsi per celebrare il senso della vita, fatto di gioco e realtà.

Espanol :

Una gira de canto en la que el texto no es el único lienzo para la música vocal, a cargo del más francés de los cantantes americanos y del más americano de los cantantes franceses para niños. Un espectáculo en forma de viaje a través de un repertorio siempre cambiante de canciones recientes y clásicos siempre solicitados. A su manera, Steve Waring es un verdadero teatro musical donde todas las generaciones y todas las audacias pueden reunirse para celebrar el sentido de la vida, hecha de juego y realidad.

L’événement Steve Waring Abbeville a été mis à jour le 2025-07-08 par OT DE LA BAIE DE SOMME