Steven Dumas Circus

Parc des sports Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Événement exceptionnel à ne pas manquer !

Le Steven Dumas Circus s’installe pour la toute première fois à Cambo-les-Bains pour un spectacle grandiose qui promet de faire rêver toute la famille !

Sous un chapiteau rempli de magie et d’émotions, venez découvrir un show spectaculaire mêlant sensations fortes, émerveillement et rires dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Un programme époustouflant

jongleur virtuose, acrobate audacieux, équilibriste impressionnant, numéros aériens à couper le souffle, danseuse de feu envoûtante, magie et grandes illusions fascinantes, clown hilarant, sans oublier de magnifiques numéros de chiens et chats pleins de complicité.

Un spectacle rythmé, interactif et proche du public, où petits et grands deviennent eux aussi acteurs de la magie ! .

Parc des sports Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 45 98 76

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English : Steven Dumas Circus

L’événement Steven Dumas Circus Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cambo les Bains