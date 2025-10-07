Steven Michel Music Hole Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Mardi 7 octobre 2025 à partir de 19h30. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 12 EUR

Début : 2025-10-07 19:30:00

2025-10-07

Chaque automne durant trois semaines, le Festival actoral invite plus de deux cents artistes français et internationaux à rejoindre Marseille pour s’y produire.

A l’instar de cet espace-temps entre rêve et hallucination, entre transe collective et présence subliminale, les corps deviennent récepteurs d’énergies fantômes, traversés de gestes, de sons, d’images et d’échos enfouis. Toute une sensorialité mise en mouvement, dialoguant avec la lumière, la voix et le silence. Peut-on accueillir ce qui ne veut pas disparaître ?

























Phantasmagorie contemporaine, quatuor chorégraphique et performance physique, Music Hole convoque la figure du fantôme et sonde notre rapport au temps, au visible et à l’invisible. Cette figure à la fois évanescente, mémoire vivante et trace persistante est inspirée de la hauntology , un terme théorique inventé par Jacques Derrida un jeu de mots entre ontology (ou ontologie, l’étude de l’être) et haunting (le fait de hanter). Ainsi Steven Michel chorégraphie le présent hanté par les traces du passé, les promesses non tenues ou les futurs jamais réalisés. À l’instar de cet espace-temps entre rêve et hallucination, entre transe collective et présence subliminale, les corps deviennent récepteurs d’énergies fantômes, traversés de gestes, de sons, d’images et d’échos enfouis. Toute une sensorialité mise en mouvement, dialoguant avec la lumière, la voix et le silence. Peut-on accueillir ce qui ne veut pas disparaître ? Comment incarner un temps désarticulé ? Music Hole prolonge une recherche formelle depuis longtemps entamée par Steven Michel sur la synesthésie, de THEY MIGHT BE GIANTS et DATADREAM. Ici, la scène devient une chambre d’échos, un vortex sensible entre mémoire et fiction, un voyage sensoriel et subliminal dans notre psyché et nos croyances.



















Steven Michel est performeur et chorégraphe, il a travaillé avec de nombreux chorégraphes, metteurs en scène et réalisateurs, dont David Zambrano, Falk Richter, Lukas Dhont, Daniel Linehan et Maud le Pladec. Son travaille s’est porté au fil des années autour de la pratique chorégraphique, une fusion entre le spectacle vivant avec d’autres formes d’art. Tant dans son œuvre chorégraphique que dans son parcours de performeur, l’accent est mis sur les arts plastiques et la relation entre le son et l’image. Steven Michel est l’un.e des quatre directeurs artistiques de l’organisation de danse GRIP, avec les chorégraphes Femke Gyselinck, Jan Martens et Cherish Menzo. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For three weeks every autumn, the Festival actoral invites over two hundred French and international artists to perform in Marseille.

German :

Das Festival actoral lädt jeden Herbst drei Wochen lang über zweihundert französische und internationale Künstler nach Marseille ein, um dort aufzutreten.

Italiano :

Per tre settimane ogni autunno, il Festival Actoral invita oltre duecento artisti francesi e internazionali a esibirsi a Marsiglia.

Espanol :

Durante tres semanas cada otoño, el Festival actoral invita a más de doscientos artistas franceses e internacionales a actuar en Marsella.

