Stick It Fest Samedi 24 mai, 12h00 Marché des Douves entrée et animations gratuites

Festival dédié au Sticker et au Paste-up !

Propose un parcours interactif autour du sticker, pour découvrir, s’initier aux techniques, créer et surtout s’amuser.

Un événement festif, ouvert à tous, où l’entrée et les animations sont gratuites.

Au programme du Stick It Fest’ 2025 :

– Exposition XXL avec plus de 28 pays représentés

Le public est invité à voter pour son artiste préféré

– Artistes et créateurs invités : Peinture en Live

KatRegArt, NON le Zine et Mémé, qui viennent de Bretagne

Reco, qui vient de Toulouse

– Ateliers gratuits animés par les artistes :

création de Sticker personnalisé

création d’un fanzine DIY

– Activités ludiques :

• fresque participative

• décoration d’un meuble avec des stickers

• pêche à la ligne avec des surprises à gagner

– Musique :

Plaque Tournante, collectif RAP

DJ set : DOPAMEANA tech-house funk

T.T.B Drum&Bass/electro

– Petite restauration faite maison par l’association Résilience pour une vie meilleure

Marché des Douves 4 bis rue des douves, 33800 Bordeaux

