STILL FRESH – LA RAYONNE Villeurbanne

STILL FRESH – LA RAYONNE Villeurbanne samedi 6 décembre 2025.

STILL FRESH Début : 2025-12-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Le concert initialement prévu le samedi 19 avril 2025 est reporté au samedi 6 décembre 2025.Les billets restent valables pour la nouvelle date.Remboursements jusqu’au 31/08/25.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)STILL FRESH, est né dans le 93 aux Lilas et a grandi dans le quartier des Fougères dans le 20ème arrondissement de Paris. S’inspirant du monde qui l’entoure. Il raconte des histoires d’amours tragiques, sur des mélodies dansantes ou encore des relations amicales qui tournent mal… Un mélange qu’on retrouve dans son album “Coeur Noir”, sorti le 29 septembre 2017, certifié disque d’or un peu plus de 3 mois après sa sortie, avec 4 singles d’or dont « Je te vois ».En 2024, Still Fresh dévoile son album « C’est la dernière fois », accompagné d’un court métrage. Ce double projet explore ses différentes relations sous toutes leurs formes, offrant une plongée intime dans son univers artistique.En 2023, l’artiste annonce le tout premier concert de sa carrière, programmé à la Machine du Moulin Rouge. L’événement affiche complet en un temps record, témoignant de l’engouement de son public. Le 22 juin 2024, Still Fresh franchit une nouvelle étape en remplissant La Cigale, une salle mythique de la capitale.En 2025, Still Fresh voit plus grand et annonce une tournée nationale avec une date à l’Olympia le 11 novembre pour conclure l’année. Cette série de concerts lui permettra d’aller à la rencontre de ses fans aux quatre coins de la France.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69