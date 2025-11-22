STILL FRESH – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

STILL FRESH Début : 2025-11-22 à 20:30. Tarif : – euros.

La manifestation initialement prévue le 24 mai 2025 est reportée au 22 novembre 2025.Les billets restent valables et les remboursements sont possibles.STILL FRESH, est né dans le 93 aux Lilas et a grandi dans le quartier des Fougères dans le 20ème arrondissement de Paris. S’inspirant du monde qui l’entoure. Il raconte des histoires d’amours tragiques, sur des mélodies dansantes ou encore des relations amicales qui tournent mal… Un mélange qu’on retrouve dans son album “Coeur Noir”, sorti le 29 septembre 2017, certifié disque d’or un peu plus de 3 mois après sa sortie, avec 4 singles d’or dont « Je te vois ».En 2024, Still Fresh dévoile son album « C’est la dernière fois », accompagné d’un court métrage. Ce double projet explore ses différentes relations sous toutes leurs formes, offrant une plongée intime dans son univers artistique. En 2025, Still Fresh voit les choses en grand et annonce une tournée nationale avec un passage à la Rock School Barbey le 24 mai 2025. Merci de lire les CGV exceptionnelles de l’organisateur, que vous acceptez en achetant un billet pour cet évènement : Dès l’obtention d’un billet de concert, vous devenez adhérent non-votant temporaire (de l’ouverture à la fermeture des portes) de Parallèles Attitudes Diffusion (PAD). Seuls les adhérents sont autorisés à avoir accès à la buvette et à la salle de concert ; Cette condition étant résolutoire, en cas de refus d’adhésion, vous disposez d’un délai de 24h pour demander un remboursement de votre billet. Consulter l’ensemble des CGV : http://www.rockschool-barbey.com/128/cgvConsulter les statuts de l’association : http://www.rockschool-barbey.com/documents/_stock/1675955815_9998564485/1675955815_9998564485.pdf

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33