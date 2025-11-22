Still Fresh Rock School Barbey Bordeaux

Still Fresh Samedi 22 novembre, 20h30 Rock School Barbey Gironde

22 € (Prévente – Hors frais de location) / 26 € (Sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T20:30:00 – 2025-11-22T23:55:00

Fin : 2025-11-22T20:30:00 – 2025-11-22T23:55:00

STILL FRESH, est né dans le 93 aux Lilas et a grandi dans le quartier des Fougères dans le 20ème arrondissement de Paris. S’inspirant du monde qui l’entoure. Il raconte des histoires d’amours tragiques, sur des mélodies dansantes ou encore des relations amicales qui tournent mal… Un mélange qu’on retrouve dans son album “Coeur Noir”, sorti le 29 septembre 2017, certifié disque d’or un peu plus de 3 mois après sa sortie, avec 4 singles d’or dont « Je te vois ».

En 2024, Still Fresh dévoile son album « C’est la dernière fois », accompagné d’un court métrage. Ce double projet explore ses différentes relations sous toutes leurs formes, offrant une plongée intime dans son univers artistique. En 2025, Still Fresh voit les choses en grand et annonce une tournée nationale avec un passage à la Rock School Barbey le 24 mai 2025.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/

Still Fresh en concert à la Rock School Barbey. still fresh rap