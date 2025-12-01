Stitch et le Père Noël à Badaboum Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs Montélimar
Stitch et le Père Noël à Badaboum Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs Montélimar mercredi 10 décembre 2025.
Stitch et le Père Noël à Badaboum
Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 100 Route de Valence Montélimar Drôme
Tarif : 5.5 – 5.5 – 8.5 EUR
Début : 2025-12-10 14:00:00
2025-12-10
Stitch et le Père Noël vous donnent rendez-vous à Badaboum pour un après-midi riche en émotion.
Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 100 Route de Valence Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 62 66 contact@palais-bonbons.com
English :
Stitch and Santa Claus welcome you to Badaboum for an exciting afternoon.
German :
Stitch und der Weihnachtsmann treffen sich mit Ihnen im Badaboum zu einem emotionsgeladenen Nachmittag.
Italiano :
Stitch e Babbo Natale arrivano a Badaboum per un pomeriggio da brivido.
Espanol :
Stitch y Papá Noel llegan a Badaboum para pasar una tarde emocionante.
L’événement Stitch et le Père Noël à Badaboum Montélimar a été mis à jour le 2025-11-15 par Montélimar Tourisme Agglomération