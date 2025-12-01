Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stitch et le Père Noël à Badaboum Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs Montélimar mercredi 10 décembre 2025.

Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 100 Route de Valence Montélimar Drôme

Tarif : 5.5 – 5.5 – 8.5 EUR

Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 17:00:00

2025-12-10

Stitch et le Père Noël vous donnent rendez-vous à Badaboum pour un après-midi riche en émotion.
Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 100 Route de Valence Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 62 66  contact@palais-bonbons.com

English :

Stitch and Santa Claus welcome you to Badaboum for an exciting afternoon.

German :

Stitch und der Weihnachtsmann treffen sich mit Ihnen im Badaboum zu einem emotionsgeladenen Nachmittag.

Italiano :

Stitch e Babbo Natale arrivano a Badaboum per un pomeriggio da brivido.

Espanol :

Stitch y Papá Noel llegan a Badaboum para pasar una tarde emocionante.

L’événement Stitch et le Père Noël à Badaboum Montélimar a été mis à jour le 2025-11-15 par Montélimar Tourisme Agglomération