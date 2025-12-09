Stomp à La Cigale pour les fêtes ! La Cigale Paris

Plus de 15 millions de spectateurs ébahis ont déjà vu et aimé ce spectacle hors du commun, qui sort des sentiers battus.

Après des tournées mondiales triomphales, STOMP s’apprête à enflammer une nouvelle fois la scène parisienne avec une série de représentations électrisantes. Chaque performance mêle chorégraphies millimétrées, énergie brute et créativité débridée, portée par des artistes qui repoussent les limites du rythme.

Remède contre la morosité ambiante, la troupe anglaise laisse son public bouche bée à chaque représentation.

STOMP à La Cigale à Paris du 9 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Claquements de doigts, bruits de casseroles, collisions de cadis : Stomp casse les codes. Sur un rythme endiablé, la troupe surprend par son génie créatif, au cours d’un spectacle sensationnel et culte.

Du mardi 09 décembre 2025 au dimanche 18 janvier 2026 :

dimanche

de 17h00 à 20h00

dimanche

de 14h00 à 17h00

samedi

de 16h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 23h00

payant

à partir de 35,5 euros

Tout public.

La Cigale 120 boulevard Marguerite de Rochechouart, 75018 Paris

