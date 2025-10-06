STOMP – CITE DES CONGRES Nantes

STOMP – CITE DES CONGRES Nantes lundi 6 octobre 2025.

STOMP Début : 2025-10-06 à 20:00. Tarif : – euros.

GERARD DROUOT PRODUCTION PRÉSENTE : STOMPClaquements de doigts, bruits de casseroles, collisions de cadis : Stomp casse les codes. Sur un rythme endiablé, la troupe surprend par son génie créatif, au cours d’un spectacle sensationnel et culte.Plus de 15 millions de spectateurs ébahis ont déjà vu et aimé ce spectacle hors du commun, qui sort des sentiers battus pour imaginer un chemin inédit, entre danse, humour et percussions. Gauche, droite : les gestes se synchronisent à la perfection, dans un amas d’objets du quotidien, caisse de résonance d’une rythmique implacable. Les sons s’entremêlent, s’écharpent, s’embrassent : bienvenue au cœur d’un véritable big bang créatif. Sur scène, les huit musiciens de Brighton, emmenés de main de maître par l’insatiable Luke Cresswell, cumulent les arts et transgressent la banalité pour un résultat exceptionnel. Ainsi, qualifiée avec justesse par la presse spécialisée comme l’un des spectacles les plus impressionnants des dernières décennies, la performance de Stomp outrepasse tout semblant de normalité. La prestation que vous allez voir ne ressemble à aucune autre.Car oui, personne n’égale les Stomp. Remède contre la morosité ambiante, la troupe anglaise laisse son public bouche bée à chaque représentation. Hilarant, vertigineux, inventif : les mots manquent pour décrire ce moment sensationnel. Que le spectacle commence !

CITE DES CONGRES 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44