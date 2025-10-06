Stomp Cité des Congrès Nantes

Stomp Cité des Congrès Nantes lundi 6 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-06 20:00 – 21:30

Gratuit : non 41 € / 49 € 41 € / 49 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/stomp.html Tout public

Bienvenue au coeur d’un véritable big bang créatif : claquements de doigts, bruits de casseroles, collisions de charriots : Stomp casse les codes. Dans un rythme endiablé, la troupe surprend par son génie créatif, au cours d’un spectacle culte. Véritable phénomène mondial, Stomp a été vu par plus de 15 millions de spectateurs à travers le monde. La sensationnelle troupe de percussionnistes britannique propose un cocktail irrésistible de percussions, de danse, de théâtre et de comédie avec une bande-son enivrante inspirée par l’agitation du quotidien. A la fois musiciens, danseurs et acrobates, ces huit artistes transforment n’importe quel objet en machine à rythmes : des balais, des couvercles de poubelles, des Zippo et même un évier pour faire résonner des rythmes euphoriques séduisant un public de tous âges dans le monde entier. Créée à Brighton en 1991 par Luke Cresswell et Steve McNicholas, la troupe originale de Stomp a fait salle comble partout dans le monde, de Hong Kong à Barcelone, de Dublin à Sydney, de New-York à Paris. Représentations dans le grand auditorium :Samedi 4 octobre 2025 à 16h et 20hDimanche 5 octobre 2025 à 15h et à 19hLundi 6 octobre 2025 à 20h

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/stomp.html