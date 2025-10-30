XAVIER RUDD – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

XAVIER RUDD Début : 2025-10-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Xavier Rudd est l’un des plus grands artistes de l’industrie musicale australienne, avec une carrière remarquable s’étendant sur 20 ans. Dès son premier album phare « To Let », Xavier a rapidement su captiver les fans par ses talents extraordinaires en tant que multi-instrumentiste et son engagement indéfectible dans l’activisme social et environnemental. Après avoir joué avec tout un groupe, puis en trio, ses performances dynamiques ont évolué vers sa formation actuelle, et hautement acclamée : lui-même sur tous les fronts. En s’appuyant sur ce qui s’est avéré être le spectacle solo le plus complexe de sa carrière, où Xavier jongle sans faille avec plusieurs instruments, des boucles complexes et des paysages sonores immersifs, l’incroyable Lisa Purmodh rejoindra Xavier sur scène en 2025 comme deuxième multi-instrumentiste, menant son spectacle à un tout autre niveau.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17