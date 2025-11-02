NAWELL MADANI – LE CEPAC SILO Marseille

NAWELL MADANI Début : 2025-10-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Agapè & Mockingbird présentent :Nawell Madani – Nawell tout court Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.ATTENTION : Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13