STOMP Roubaix

jeudi 4 décembre 2025

STOMP

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04 21:30:00

2025-12-04 2025-12-06

Claquements de doigts, bruits de casseroles, collisions de charriots **STOMP** casse les codes. Dans un rythme endiablé, la troupe surprend par son génie créatif, au cours d’un spectacle culte.

Véritable phénomène mondial, STOMP a été vu par plus de 15 millions de spectateurs à travers le monde. La sensationnelle troupe de percussionnistes britannique propose un cocktail irrésistible de percussions, de danse, de théâtre et de comédie avec une bande-son enivrante inspirée par l’agitation du quotidien. A la fois musiciens, danseurs et acrobates, ces huit artistes transforment n’importe quel objet en machine à rythmes : des balais, des couvercles de poubelles, des Zippo et même un évier pour faire résonner des rythmes euphoriques séduisant un public de tous âges dans le monde entier.

Créée à Brighton en 1991 par Luke Cresswell et Steve McNicholas, la troupe originale de STOMP a fait salle comble partout dans le monde, de Hong Kong à Barcelone, de Dublin à Sydney, de New-York à Paris. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

