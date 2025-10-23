STOMP CASINO BARRIERE Toulouse

jeudi 23 octobre 2025.

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 43.2 – 43.2 – 55.2 EUR

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-26

2025-10-23

Bienvenue au cœur d’un véritable big bang créatif claquements de doigts, bruits de casseroles, collisions de charriots Stomp casse les codes. Dans un rythme endiablé, la troupe surprend par son génie créatif, au cours d’un spectacle culte.

Véritable phénomène mondial, STOMP a été vu par plus de 15 millions de spectateurs à travers le monde. La sensationnelle troupe de percussionnistes britannique propose un cocktail irrésistible de percussions, de danse, de théâtre et de comédie avec une bande-son enivrante inspirée par l’agitation du quotidien. A la fois musiciens, danseurs et acrobates, ces huit artistes transforment n’importe quel objet en machine à rythmes des balais, des couvercles de poubelles, des Zippo et même un évier pour faire résonner des rythmes euphoriques séduisant un public de tous âges dans le monde entier.

Créée à Brighton en 1991 par Luke Cresswell et Steve McNicholas, la troupe originale de Stomp a fait salle comble partout dans le monde, de Hong Kong à Barcelone, de Dublin à Sydney, de New-York à Paris. 43.2 .

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 33 37 77

English :

Welcome to the heart of a creative big bang: snapping fingers, clanging pots and pans, colliding trolleys: Stomp breaks all codes. In a frenzied rhythm, the troupe surprises with its creative genius, in the course of a cult show.

German :

Willkommen inmitten eines kreativen Urknalls: Fingerschnippen, Topfgeräusche, kollidierende Wagen Stomp bricht mit den Codes. In einem wilden Rhythmus überrascht die Truppe mit ihrem kreativen Genie, während einer Kult-Show.

Italiano :

Benvenuti nel cuore di un vero e proprio big bang creativo: schiocchi di dita, tintinnii di pentole, collisioni di carrelli: Stomp infrange tutti i codici. In un ritmo frenetico, la troupe sorprende con il suo genio creativo, nel corso di uno spettacolo cult.

Espanol :

Bienvenido al corazón de un auténtico big bang creativo: chasquidos de dedos, ruido de cacerolas, choques de carritos: Stomp rompe todos los códigos. A un ritmo frenético, la compañía sorprende con su genio creativo, en el transcurso de un espectáculo de culto.

L’événement STOMP Toulouse a été mis à jour le 2025-10-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE