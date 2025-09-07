Stone passe à table avec David Stone Théâtre le Double Fond PARIS

Stone passe à table avec David Stone Théâtre le Double Fond PARIS samedi 6 septembre 2025.

C’est un véritable « showman » qui offre un spectacle de très haute qualité, bourré d’humour et d’énergie !

Nous sommes fiers de programmer un artiste qui porte si haut les valeurs de l’art magique. Incontestablement LE nouveau spectacle du Double Fond à découvrir sans plus attendre !

Vous n’aimez PAS les spectacles de magie ? LUI NON PLUS !

Après avoir perdu haut la main la finale de «La France a un Incroyable Talent», David Stone a entamé l’écriture de son spectacle de scène pour le Stade de France (sous réserve) avec feu, passion, sexe (beaucoup) et aventures. Et même une apparition au sommet de la tour Eiffel ! (sous réserve).

MAIS en attendant… vous pouvez voir tous ces numéros inédits de très près en profitant de ces quelques dates au café-théâtre LE DOUBLE FOND !

Toujours accompagné de son fidèle cheveu sur la langue et harcelé par un psychiatre névrosé, David vous promet une parenthèse d’oubli totalement décalée au cours de laquelle vous n’apprendrez absolument RIEN d’utile pour votre vie quotidienne ! La preuve, si vous vous demandez :

– Y a t-il une vie après la mort ?

– A quoi ressemble un Schtroumpf sans son bonnet ?

– Les frères siamois paient-ils une ou deux entrées au cinéma ?

Vous serez à 100% garanti de n’avoir aucune réponse à ces questions. Satisfait ou remboursé !!!

Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 10 ans

La star préférée des magiciens français (et assurément le plus célèbre au-delà de nos frontières) n’est pas seulement un génie de la magie des pièces, des cartes et du détournement d’attention.

Le samedi 06 septembre 2025

de 21h00 à 22h10

Le mercredi 22 octobre 2025

de 21h00 à 22h10

Le mercredi 05 novembre 2025

de 21h00 à 22h20

Le mercredi 26 novembre 2025

de 21h00 à 22h20

Le mercredi 21 janvier 2026

de 21h00 à 22h20

Le jeudi 05 février 2026

de 21h00 à 22h20

Le jeudi 19 mars 2026

de 21h00 à 22h20

Le jeudi 02 avril 2026

de 21h00 à 22h20

Le vendredi 24 avril 2026

de 21h00 à 22h15

Le mercredi 06 mai 2026

de 21h00 à 22h15

Le jeudi 09 juillet 2026

de 21h00 à 22h15

34 € (plein tarif)

29 € (tarif réduit)

Tarif réduit : étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif.

Arrivée: 20h30 | Début du spectacle: 21h

Public adultes. A partir de 13 ans.

Théâtre le Double Fond 1, Place du Marché Sainte-Catherine 75004 PARIS

https://www.doublefond.com +33142714020 resa@doublefond.com