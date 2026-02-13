STOP 2 SuperLeague 3×3 Pro, Palais des Sports de Bordeaux, Bordeaux
STOP 2 SuperLeague 3×3 Pro Dimanche 1 mars, 10h00 Palais des Sports de Bordeaux Gironde
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-01T10:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-01T10:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00
La ligue régionale Nouvelle-Aquitaine a le plaisir d’accueillir la deuxième étape de la Superleague Pro 3×3 le au .
La Superleague Pro 3×3 FFBB est le premier circuit international 3×3 de niveau professionnel en France. Idéalement situé dans le calendrier mondial, c’est l’un des premiers événements internationaux 3×3 de la saison. Un rendez-vous majeur du basket 3×3, réunissant plusieurs équipes du top 10 mondial qui participeront à la Superleague Pro, dont les champions olympiques 2024.
Les meilleures équipes françaises 3×3 participeront à la Superleague Pro 3×3 FFBB, emmenés par la team locale de Bordeaux face aux meilleures équipes du monde.
Cet évènement est gratuit pour toutes et tous. On vous y attend nombreux !
