STOP 2 SuperLeague 3×3 Pro, Palais des Sports de Bordeaux, Bordeaux

STOP 2 SuperLeague 3×3 Pro Dimanche 1 mars, 10h00 Palais des Sports de Bordeaux Gironde

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-01T10:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T10:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

La ligue régionale Nouvelle-Aquitaine a le plaisir d’accueillir la deuxième étape de la Superleague Pro 3×3 le au .

La Superleague Pro 3×3 FFBB est le premier circuit international 3×3 de niveau professionnel en France. Idéalement situé dans le calendrier mondial, c’est l’un des premiers événements internationaux 3×3 de la saison. Un rendez-vous majeur du basket 3×3, réunissant plusieurs équipes du top 10 mondial qui participeront à la Superleague Pro, dont les champions olympiques 2024.

Les meilleures équipes françaises 3×3 participeront à la Superleague Pro 3×3 FFBB, emmenés par la team locale de Bordeaux face aux meilleures équipes du monde.

Cet évènement est gratuit pour toutes et tous. On vous y attend nombreux !

Palais des Sports de Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Étape qualificative aux finales de la SuperLeague 3×3 Pro – Dimanche 1er Mars 2026 SuperLeague3x3Pro Basketball 3×3